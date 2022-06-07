Херсон, Украина, , 10:54 — REGNUM Один из российских банков в ближайшие дни начнёт полноценно работать в Херсонской области Украины. Об этом замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил 7 июня журналистам.

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

По его словам, банк начнёт работать «буквально на этой неделе». Украинские военные в ходе боевых действий повредили связь, и банки Украины больше не будут работать в регионе.

«В ближайшее время, в течение месяца-полутора, люди уже смогут открыть счета и даже через интернет», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что вскоре в регионе появится система банкоматов, жители смогут пополнять счета мобильной связи и совершать другие операции. Банки пока работают в экспериментальном формате, их названия Стремоусов раскрывать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов также заявил о возможном проведении в Херсонской области референдума о вхождении в состав России. После этого в регионе пройдёт выборы.

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