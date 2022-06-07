Томск, 7 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Томской области объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томского гидрометцентра, в ближайшие сутки температура воздуха ночью местами опустится до 0-3°С.

Заморозки

Днём столбик термометра поднимется до 13-18, местами до 7-12 градусов тепла. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду.

В Томске погода облачная с прояснениями, днём возможен небольшой дождь. Температура ночью +3…+5 °С, днём +15…+17 °С.