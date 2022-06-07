Афины , , 10:43 — REGNUM Греческие власти передадут Киеву порядка 100 боевых машин пехоты БМП-1 производства СССР только тогда, когда Германия доставит Греции, обещанные в обмен на эту бронетехнику, свои БМП Marder. Об этом 7 июня заявил на пресс-конференции в Афинах официальный представитель правительства Яннис Ойконому.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Ойконому, причиной такого решения Афин стали напряженные отношения с Турцией, так как в случае передачи БМП-1 и неполучения БМП Marder страна может оказаться без защиты.

При этом вооруженные силы Греции находятся в состоянии боевой готовности из-за того, что Анкара ставит под сомнение суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что боевые машины пехоты советского производства БМП-1, которые были выпущены 40-50 лет назад и не нужны Греции, решили направить киевскому режиму греческие власти.