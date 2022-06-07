Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Темпы инфляции в Грузии снизятся до нормативного значения 3% только в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Национального банка Арчил Мествиришвили во время выступления в парламенте.

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«По нашему прогнозу, в середине следующего года инфляция приблизится к целевым показателям», — омтетил Мествиришвили.

По его словам, данный прогноз сделан с учётом того, что экономика страны за это время не испытает нового шока. Мествиришвили добавил, что Нацбанк принял верное решение поднять ставку рефинансирования до 11% годовых, чтобы сдержать темпы инфляции.

Стоит отметить, ранее другой вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава заявил, что с апреля в стране будет снижаться уровень инфляции, и этот процесс продолжится до конца года. В марте уровень годовой инфляции составил 11,8%, в апреле — 12,8%, в мае — 13,3%.

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