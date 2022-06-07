Луганск, 7 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли в боях с силами Луганской Народной Республики за сутки 25 человек личного состава. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что украинские войска понесли потери в технике и живой силе. За сутки уничтожено 25 боевиков, четыре БТР, семь единиц автотехники.

Кроме того, один военнослужащий ВСУ добровольно сложил оружие, сохранив себе жизнь.