Челябинск, 7 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Причиной столкновения в Челябинской области бульдозера и грузового поезда стало то, что бульдозерист сдавал назад и не заметил железнодорожного состава. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

На станции Флюсовая меняют первый путь. Бульдозерист во время манёвра не заметил поезда, двигавшегося по второму пути. В итоге транспорт задело по касательной вагонами.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 6 июня. Водителя бульдозера госпитализировали.