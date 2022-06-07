В Челябинской области назвали причину столкновения бульдозера и поезда
Челябинск, 7 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Причиной столкновения в Челябинской области бульдозера и грузового поезда стало то, что бульдозерист сдавал назад и не заметил железнодорожного состава. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
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Следственный комитет
На станции Флюсовая меняют первый путь. Бульдозерист во время манёвра не заметил поезда, двигавшегося по второму пути. В итоге транспорт задело по касательной вагонами.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 6 июня. Водителя бульдозера госпитализировали.