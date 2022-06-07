Самара, , 10:48 — REGNUM 794 га леса намерены восстановить в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов на совещании в областном правительства, передает пресс-служба департамента информационной политики региона.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что в 2022 году работы в Самарской области по восстановлению лесов выполнены почти на 60%. Сейчас идет закупка дополнительных единиц новой техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами.

Сообщается, что с начала реализации национального проекта «Экология» парк лесопожарной техники в регионе был обновлен до 95%, а лесохозяйственной техники — до 84%.