Чебоксары, 7 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В столице Чувашии разработают рабочую документацию для строительства новой школы олимпийского резерва по плаванию на месте ранее списанных зданий. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано 6 июня на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика». Речь идёт о выполнении инженерных изысканий, а также подготовке проектной и рабочей документации для спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ «Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию» минспорта Чувашии.

Данная спортивная школа расположена по улице Чапаева, 15 в Чебоксарах площадью застройки 4188 кв. метров. Реконструкция предполагает строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами 25-ти и 50-ти метров, тренажёрным и хореографическими залами, двух саун и массажных кабинетов, конференц-зала, детской игровой зоны, медицинского блока и других помещений.

Цена контракта составляет14 273 720 рублей 45 копеек. Данные средства выделяются из республиканского бюджета.

Отмечается, что решение о возможности заключения контракта у единственного поставщика было единогласно одобрено на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на проведение закупок.

Как следует из документа, подрядчиком стало общество «Геолайн технологии» из Московской области. Работы должны быть завершены к 20 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были списаны два объекта недвижимости СШОР № 9 по плаванию в Чебоксарах.