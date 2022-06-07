Красноярск, 7 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В красноярском микрорайоне «Медгородок» в рамках национального проекта «Демография» планируют построить детский сад на 300 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в администрации Красноярска.

Yarregion.ru Детский сад

Уточняется, что подрядчик должен будет возвести трёхэтажное здание за год. Стоимость проекта — 339 млн рублей

В детском саду будет сформировано 12 групп. На втором этаже расположатся музыкальный и спортивный залы, в подвальном этаже будет прачечная и другие технические помещения.

На территории детсада построят детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, проведут освещение, установят малые архитектурные формы и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в городе Артёме Приморского края открылся новый детский сад, построенный по национальному проекту «Демография».

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