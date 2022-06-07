Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM Противолодочные самолёты Ил-38Н дислоцированного на Камчатке смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили над Тихим океаном плановые восьмичасовые патрульные полёты. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Ил-38Н ВМФ России Kremlin.ru

пресс-служба ВВО «В дальней морской зоне лётчики отработали визуальный поиск надводных кораблей противника, а также подводных лодок при помощи гидроакустического оборудования».

В тренировочном патрулировании на максимальную продолжительность нахождения в воздухе в заданном районе были задействованы молодые пилоты, впервые в своей практике управлявшие воздушным кораблём в течение восьми часов. В полёте экипажам помогали опытные лётчики-инструкторы из смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца стартовали масштабные учения разнородных сил флота, в которых задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов морской авиации.

Читайте также: Корабли Балтийского флота начали учения по поиску подлодки противника

Читайте ранее в этом сюжете: Тихоокеанский флот ВМФ России начал учения в дальней морской зоне