Противолодочные самолёты Ил-38Н слетали на Камчатке на максимальное время
Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Противолодочные самолёты Ил-38Н дислоцированного на Камчатке смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили над Тихим океаном плановые восьмичасовые патрульные полёты. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
В тренировочном патрулировании на максимальную продолжительность нахождения в воздухе в заданном районе были задействованы молодые пилоты, впервые в своей практике управлявшие воздушным кораблём в течение восьми часов. В полёте экипажам помогали опытные лётчики-инструкторы из смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца стартовали масштабные учения разнородных сил флота, в которых задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов морской авиации.
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