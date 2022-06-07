Владивосток, , 10:36 — REGNUM Во Владивостоке открыли первый в России сервис электрокаршеринга Green crab («Зелёный краб»). Губернатор Приморья Олег Кожемяко протестировал автомобиль.

Зарядка электромобиля

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«С удовольствием прокатился по центру. Динамичная и компактная машина удобна и, главное, экологична для города.

Это совместный проект РусГидро и Соллерс Групп. Соллерс разработал приложение для регистрации пользователей, установил телекоммуникации на автомобили. «РусГидро» расширит сеть зарядных станций в Приморье. Сейчас их уже 36, и планируется ввести ещё 11 в этом году», — написал Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что Приморье лидер по числу электромобилей — их уже около 3 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Сколково» в Москве может появиться каршеринг электрокаров и пикапов от компании «Делимобиль».