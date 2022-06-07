Москва, , 10:34 — REGNUM Бывший главный редактор российского Vogue, журналистка Алена Долецкая была сбита неизвестным на электровелосипеде в Кропоткинском переулке в центре Москвы, который скрылся с места происшествия. Об этом 7 июня рассказал источник в экстренных службах города.

Электровелосипед The Verge

«6 июня в полицию поступила телефонограмма из столичной больницы о том, что к ним поступила Алена Долецкая с закрытым переломом кости трапеции правой кисти, а также ушибом правого локтевого сустава, после того как она была сбита электровелосипедом», — приводит его слова агентство «Москва».

Также источник рассказал, что во время предварительной проверки выяснилось, что неизвестный около дома 4 по Кропоткинскому переулку совершил наезд на экс-главреда Vogue и скрылся с места происшествия. При этом он добавил, что в данный момент личность велосипедиста устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии.