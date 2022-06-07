Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Камчатские суслики или евражки гибнут из-за туристов, которые при встрече с животными угощают их пищей, не подходящей для их системы пищеварения. Министерство туризма и природный парк «Вулканы Камчатки» обратились к гостям и жителям края с просьбой не кормить животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Наталия Судец ИА REGNUM Если вы не видите суслика, это не значит, что он не видит вас

Читайте также: Власти Камчатки попросили население не приближаться к морским животным

«Подкармливание диких животных — явление, нарушающее баланс в отдельно взятой экосистеме. Необходимо понимать, что, например, кишечник евражек не приспособлен для переваривания хлеба, печенья или колбасы. Поскольку эти животные быстро размножаются, создается впечатление, что состав популяции не меняется. Но воспаление органов желудочно-кишечного тракта у евражки происходит очень быстро, и спустя сутки животное погибает», — пояснила ведущий специалист отдела туризма и развития природного парка «Вулканы Камчатки» Алёна Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по всему побережью гуляют морские млекопитающие — внешне они здоровы и не ослаблены. Министерство природных ресурсов и экологии края вместе с морскими биологами обратились к гражданам с просьбой не приближаться к животным.