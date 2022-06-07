Благовещенск, 7 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Благовещенске продолжается строительство набережной вдоль реки Зея. Первый участок намерены завершить до 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области Набережная. Самара

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Работы идут в графике. На берегу заканчивают монтаж тротуаров, сделано освещение, оборудованы территории под спортивные площадки. Ранее была завершена установка гидротехнических сооружений.

Ещё один участок набережной будет готов через год. Там сейчас отсыпают и планируют территорию, устанавливают накопители, делают ливневую канализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске также достроят набережную реки Амур и возведут вдоль неё противопаводковые сооружения. На эти цели Приамурье получит 1,6 млрд рублей.