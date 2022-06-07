Самара, 7 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Ускорить работу по открытию пляжей в Самарской области попросил чиновников первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

City-yaroslavl.ru Пляж

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что в настоящее время в регионе открыто 16 пляжей, при этом от муниципалитетов в областное управление МЧС поступила 31 заявление-декларация о готовности оборудованных мест для купания.

По словам Кудряшова, в Самарской области пляжей должно быть больше.

«До официального начала купального сезона остается около десяти дней. Прошу департамент по вопросам общественной безопасности ускорить работу. Это места отдыха, востребованные людьми. Они должны быть оснащены всем необходимым, соответствовать требованиям безопасности. Это очевидные вещи, муниципалитетам поручена эта работа. Медленно вопрос решаем», — подчеркнул председатель областного правительства.