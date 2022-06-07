Горно-Алтайск, , 10:32 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске подвели итоги конкурса на создание гимна города. Конкурс был объявлен в конце 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В нём приняли участие 13 авторов и творческих коллективов. Для определения победителя была сформирована комиссия, в которую вошли представители администрации, депутаты, общественники, специалисты в области культуры, литературы, истории и музыки.

Семь конкурсантов представили поэтические произведения, шесть — текст, положенный на мелодию.

«Так как композиции, полностью отвечающей требованиям, предъявляемым к гимну, не представлено, конкурсной комиссией принято решение пять проектов признать лучшими в своих номинациях», — отметили в мэрии.

Горожане смогут послушать все композиции на Дне города в сентябре.