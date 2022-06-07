* Талибы — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, , 10:32 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Вардак сообщают, что поездка делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высокого уровня по решению проблемы кочевников в провинции не принесла результатов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан. Переговоры

Источники сообщили, что делегация во главе с муллой Нуруллой Нури в составе генерального прокурора, представителей разведки, министерства внутренних дел и министерства сельского хозяйства не смогла решить проблему кочевников в провинции Вардак.

Достоверный источник сообщает, что делегация провела встречу в уезде Бехсуд, но проблемы людей остались невысказанными — делегация отказалась выслушивать жалобы жителей.

По словам источника, единственный совет делегации местным жителям заключался в том, чтобы и решить вопрос путём диалога и на основе справедливости.