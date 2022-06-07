Сеул, , 10:33 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

По их словам, коронавирус выявлен у 483 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 164 525.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6172 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 174 880.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 6 тыс. зараженных коронавирусом