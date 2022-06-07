Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM 58-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника и лишалась крупной суммы денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 7 июня.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина пояснила, что оформила несколько кредитов на сумму 6 млн 528 тыс. рублей. На следующий день ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Аферист предложил ростовчанке положить деньги в банк якобы для сохранности. Женщина поверила мошеннику и перевела все средства на якобы защищённый расчётный счёт. Спустя время потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.