Богородск, Нижегородская область, , 10:29 — REGNUM При взрыве в многоквартирном доме в Богородске пострадали двое жильцов — женщина и ребенок, они отравились продуктами горения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Последствия взрыва газа в Богородске пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области

Ребенок госпитализирован в районную больницу в состоянии средней степени тяжести, состояние пострадавшей женщины в настоящее время оценивается медиками. Профильному заместителю Давиду Мелик-Гусейнову поручено лично контролировать оказание всей необходимой помощи пострадавшим.

«Сейчас специалисты оценивают последствия. После этого будут приниматься решения о том, когда люди смогут зайти в свои квартиры и какие восстановительные работы необходимо провести», — заключил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту хлопка газовоздушной смеси утром 7 июня в многоквартирном доме в Богородске начата прокурорская проверка. По предварительным данным, в одной из квартир пятиэтажного дома после ремонта и установки газового оборудования произошел хлопок. В результате происшествия никто не погиб. Также начата доследственная проверка.

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