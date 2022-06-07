Белгород, 7 июня 2022, 10:34 — REGNUM Дворца спорта «Космос» в Белгороде закроют — эксплуатация сооружения небезопасна. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, экспертиза объекта показала, что заниматься в здании опасно. В «Космосе» тренируются спортсмены волейбольного клуба «Белогорье», поэтому властям необходимо решить, куда перенести эти занятия, поскольку новая «Белгород Арена» ориентирована на выставочные матчи.
До конца недели профильным ведомствам поручено подготовить дорожную карту по решению этого вопроса.