Белгород, 7 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Дворца спорта «Космос» в Белгороде закроют — эксплуатация сооружения небезопасна. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

https://www.belogorievolley.ru Дворец спорта «Космос» в Белогороде

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, экспертиза объекта показала, что заниматься в здании опасно. В «Космосе» тренируются спортсмены волейбольного клуба «Белогорье», поэтому властям необходимо решить, куда перенести эти занятия, поскольку новая «Белгород Арена» ориентирована на выставочные матчи.

«Сейчас нужны сроки проектирования, строительства, государственной экспертизы и источники финансирования нового объекта», — уточнил глава региона.

До конца недели профильным ведомствам поручено подготовить дорожную карту по решению этого вопроса.