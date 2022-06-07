Ереван, 7 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ереване 7 июня стартовала новая акция протеста сторонников движения «Сопротивление», выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляция ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

Сагателян призвал собравшихся на площади Франции отправиться к зданию дипломатического представительства Евросоюза в Армении. От европейских дипломатов потребуют дать оценку действий правоохранителей, которые применили против протестующих светошумовые гранаты.

Протестующие колонной отправились к представительству ЕС. Они несут плакаты на английском языке: «Откройте глаза», «Что случилось с европейскими ценностями» и другие.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений.