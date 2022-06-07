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Блогер Дудь* подал иск против Минюста России
*Дудь — запрещённая в России организация
Москва,
7 июня 2022, 10:32 — REGNUM *Юрий Дудь — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом
Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)
Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подал иск против российского Министерства юстиции. Информация об этом размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Рассмотрение административного иска, поданного блогером, состоится 16 июня в Лефортовском суде Москвы. Оно начнётся в 9:00.
Подробности иска пока неизвестны.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля известный видеоблогер попал в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Режиссёр Никита Михалков позднее рассказал, что блогер за три года получил около 50 млн рублей от израильской компании Yoola.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".