* Дудь — запрещённая в России организация

Москва, 7 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. *Юрий Дудь — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подал иск против российского Министерства юстиции. Информация об этом размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Рассмотрение административного иска, поданного блогером, состоится 16 июня в Лефортовском суде Москвы. Оно начнётся в 9:00.

Подробности иска пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля известный видеоблогер попал в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Режиссёр Никита Михалков позднее рассказал, что блогер за три года получил около 50 млн рублей от израильской компании Yoola.

Читайте также: Михалков рассказал о зарубежном финансировании известного видеоблогера