* Талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, , 10:24 — REGNUM В афганской провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются захватить наследственные, плодородные земли жителей уезда Китти. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Ряд местных жителей заявил, что их предки жили на этих землях со времён короля Захир Шаха и платили налоги с этих земель при всех правительствах.

Популярные источники сообщают, что в первый период своего правления (1996–2001 гг.) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались раздать эти земли своим родственникам, но нынешний министр горнодобывающей промышленности Шахабуддин Делавар, в то время судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган, урегулировал спор в пользу местного населения. Провинция Дайкунди тогда была частью провинции Урузган.

По словам источников, теперь, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили свою власть, они пытаются захватить эти земли, подвергая людей избиениям и пыткам.