Талибы* силой пытаются захватить земли жителей афганского уезда Китти
Нили, Афганистан, 7 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются захватить наследственные, плодородные земли жителей уезда Китти. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Ряд местных жителей заявил, что их предки жили на этих землях со времён короля Захир Шаха и платили налоги с этих земель при всех правительствах.
Популярные источники сообщают, что в первый период своего правления (1996–2001 гг.) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались раздать эти земли своим родственникам, но нынешний министр горнодобывающей промышленности Шахабуддин Делавар, в то время судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган, урегулировал спор в пользу местного населения. Провинция Дайкунди тогда была частью провинции Урузган.
По словам источников, теперь, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили свою власть, они пытаются захватить эти земли, подвергая людей избиениям и пыткам.