Париж, , 10:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приветствовать в Париже, «когда придет время», власти Болгарии и Северной Македонии с целью заключения двустороннего соглашения, которое позволит начать переговоры о присоединении Северной Македонии к ЕС, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Франция, председательствующая в ЕС до 1 июля, «уже несколько недель» поддерживает поиск решения спора между двумя странами, напомнили в Париже после переговоров с главами Болгарии и Северной Македонии.

Во время этих обменов Эммануэль Макрон выразил «полную поддержку соглашению между двумя странами, которое будет способствовать добрососедским отношениям и укрепит европейскую перспективу Северной Македонии».

София заблокировала вступление Северной Македонии в Европейский союз с ноября 2020 года из-за споров, связанных с языком и историей. До этого Северная Македония в течение многих лет сталкивалась с вето Греции.

Пять стран официально являются кандидатами на вступление в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания и Турция. В 2019 году Эммануэль Макрон наложил вето на начало переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании к ЕС.