Абакан, , 10:22 — REGNUM За прошедшую неделю в Хакасии зарегистрировано 220 случаев укусов клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Клещ 34.rospotrebnadzor.ru

С начала эпидсезона в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 1375 человек, в том числе 349 детей, что находится на уровне средних многолетних значений. 74,7% пострадавших не привито от клещевого энцефалита.

В 1,5% исследованных клещей обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 28,3% — иксодового клещевого боррелиоза, в 6,5% — эрлихиоза, в 3,3% — анаплазмоза.

За прошедшую неделю заболел клещевым вирусным энцефалитом один человек — непривитый ребёнок из Саяногорска. В этом же населённом пункте зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза у взрослых. Также диагноз «клещевой сибирский тиф» подтверждён у ребёнка из Боградского района.

С начала сезона активности клещей в регионе подтверждено три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Четыре человека заболели иксодовым клещевым боррелиозом, пять — клещевым сибирским тифом.

Против клещевого вирусного энцефалита в Хакасии привито 54,5 тыс. человек (93,4% от плана), в том числе 28,2 тыс. детей (90,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области к 3 июня от клещей пострадали 1062 человека, в том числе 400 детей.

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