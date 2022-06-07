Мадрид, 7 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» (Partido Popular) потребовала от правительства реализации экономического плана, предложенного своим лидером Альберто Нуньесом Фейхоо. Об этом пишет агентство EFE.

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По мнению правых, меры правительства Педро Санчеса по сдерживанию инфляции, содержащиеся в указе о борьбе с последствиями ситуации на Украине, который теперь намерены продлить, не работают.

Генеральный секретарь «Народной партии» Кука Гамарра обвинила премьер-министра в том, что он стал «бременем» для экономического роста, благосостояния и повседневной жизни семей, и отметила, что Санчес «заботится только о том, чтобы продолжать собирать деньги», вместо того, чтобы положить избыточные доходы в карманы испанского народа.