Уфа, , 10:23 — REGNUM Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП ГУ МВД по Кемеровской области

Сообщается, что утром 7 июня в Иглинском районе на 1525 автотрассы Самара — Уфа — Челябинск произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Passat», «Skania», «Mercedes-Benz Actros» и «Лада Нива».

Отмечается, что в результате ДТП были доставлены в медучреждение 23-летний водитель автомобиля «Volkswagen» и 71-летний мужчина, который управлял автомашиной «Нива».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на автотрассе загорелся автомобиль.