Ялта, Крым, , 10:20 — REGNUM Решение о вхождении Херсонской области в состав России может быть принято путём проведения референдума. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов. (сс) Зихварт Яровой

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать», — приводит слова Стремоусова ТАСС.

Чиновник отметил, что законодательная власть региона бросила своих избирателей, поэтому в регионе был создан общественный совет.

Стремоусов пояснил, что проведению референдума будет предшествовать большой объём работы.