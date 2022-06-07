Нижний Новгород, , 10:20 — REGNUM В Нижнем Новгороде по факту убийства 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Убийство kropekk_pl

По данным следствия, вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева в Московском районе 130летний подросток нанес 12-летнему мальчику множественные ножевые ранения. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

В кратчайшие сроки был установлен 13-летний правонарушитель. Следователи установили, что подростки были знакомы и конфликтовали. Якобы погибший обижал подростка и не хотел с ним общаться.

Сейчас задержанный водворен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются материалы, характеризующие подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года 16-летний подросток из Кировской области был задержан по подозрению в убийстве 4-летней сестры, а также ранении 7-летней сестры.

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