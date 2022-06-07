Доха, , 10:19 — REGNUM Памятник бывшему французскому футболисту Зинедину Зидану установят в Катаре перед началом чемпионата мира — 2022. Об этом 7 июня сообщает Goal.

Зинедин Зидан alchetron.com

Отмечается, что памятник будет установлен в честь знаменитого удара Зидана головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Статуя будет символизировать момент удара.

Такой памятник уже был в Катаре, но в 2013 году он был снят из-за опасений, что это может оскорбить местных жителей. Однако теперь власти страны отменили это решение и запланировали поставить статую в другом месте.

«Зидан — большой друг Катара. И он отличный образец для подражания в арабском мире», — сказала председатель музеев Катара Аль-Майясса Аль-Тани.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.