Москва, 7 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Резкость тона зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в его телеграм-канале в отношении западных стран, ведущих антироссийскую санкционную войну, связана с тем, что они хотят смерти России. Об этом он сам написал в своём телеграм-канале.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Дмитрий Медведев в Казани

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России», — написал Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, пока он жив, он будет делать «всё, чтобы они исчезли».