Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославле власти отчитались о нанесении разметки на дороги города. О текущих результатах рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Сергеев.

Дорожная разметка в Ярославле City-yaroslavl.ru

Работы в этом году выполняет ООО «Яр-Васанж». Стоимость по муниципальному контракту составляет 21 миллион 563 тысячи рублей. Сейчас разметка нанесена уже на 24 улицах. В основном в центре города.

«Это улицы Подзеленье, Революционная, Андропова, площадь Богоявления, улицы Кирова, Депутатская, Нахимсона, Советская площадь, Народный переулок, улицы Волкова, Максимова, Трефолева, Первомайский переулок, улица Большая Федоровская и Московский проспект», — рассказал Дмитрий Сергеев.

В ближайшее время также нанесут разметку на проспекте Фрунзе, на площади у вокзала Ярославль-Главный, проспекте Авиаторов, Тутаевском шоссе и улице Большая Октябрьская. Выполнят работы и на дорогах, которые отремонтировали в 2021 году. Всего в списке 16 объектов — улица Софьи Перовской, Борки, Красноборская, Стопани, 8 марта, Розы Люксембург, Мельничная, Малая Пролетарская, Корабельная, Промышленная, Осташинская, а также проспект Авиаторов, Тормозное шоссе, проезд Шавырина и Добрынинский путепровод. В этом году по нацпроекту также нанесут разметку

«На проспекте Толбухина, улицах Урочская, Ухтомского, Первомайская, Слепнева, Голубятная, Большая Любимская, Батова, Лесная, Ударная, Малая Техническая, 1-я вокзальная, Рылеева, Механическая и Октябрьский мост. Вся наносимая дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТов. Гарантийные сроки в отношении полимерных материалов (пластик) — 1 год, выполненная красками разметка — 6 месяцев. В конце августа перед началом учебного года мы выполним обследование объектов, сделанных весной», — пояснил Дмитрий Сергеев.

Сейчас работы, по словам чиновника, выполняет «порядка трёх бригад». Выполнено 40 процентов контракта. Ходом работ, а также сроками, остался недоволен председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Как мы можем дозировать безопасность движения? У нас центр города сейчас с разметкой, а другие улицы — без разметки. Просьба ускорить этот процесс, с точки зрения выставления заявок, чтобы разметка наносилась оперативней. Был период, когда в городе не было видно ни одной бригады. Либо заявок не было, либо еще чего-то. Просьба не допускать подобного. На будущее, надо начинать работы раньше. Уже в апреле мы знаем улицы, на которых должны проводиться работы. Надо чтобы на Московском проспекте разметка была уже в начале мая, а то получается, что мы догоняем уходящий поезд», — заявил председатель муниципалитета.

Артур Ефремов также отметил, что вовремя проведённые работы на дорогах — это и имидж города для туристов.

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