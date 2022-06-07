Сайт Законодательного собрания Приморья атаковали хакеры Украины и США
Владивосток, 7 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Сайт Законодательного собрания Приморского края подвергся хакерским атакам.
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Хакер за работой
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«С 17:00 6 июня и до 10:00 7 июня невозможно было зайти на официальный ресурс краевого парламента. В связи с самой крупной кибератакой за всю историю существования сайта Законодательного Собрания, ресурс был недоступен более 12 часов.
Массированная атака велась со стороны Украины, с серверов преимущественно расположенных на территории США», — сообщается в телеграм-канале ЗС ПК.
Отмечается, что работа сайта восстановлена.
Как сообщало ИА REGNUM, сайт Государственного собрания Башкирии подвергся хакерской атаке.