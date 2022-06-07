Москва, , 10:24 — REGNUM В подписанном президентом России Владимиром Путиным указе о реформировании МВД упор на усиление оперативной и политической части работы ведомства, видимо, связан с необходимостью для государства «подавлять внутреннюю «фронду» в нынешних условиях, считает депутат Государственной думы Сергей Обухов (КПРФ).

Сергей Обухов Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Что касается реформирования МВД, то упор на усиление как оперативной, так и политической части работы ведомства очевидно связан и с необходимостью для государства подавлять внутреннюю «фронду», — отметил Обухов в телеграм-канале.

При этом коммунист добавил, что в этом случае, по его мнению, возникает вопрос о том, кто станет объектом такого воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Путин подписал указ о реформировании МВД, которое связано с событиями на Украине. В частности, ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства, а также сокращается штат еще нескольких подразделений. За счет этого будет укреплено оперативное управление МВД — именно ему, предположительно, предстоит участвовать в организации работы органов внутренних дел в Донбассе.