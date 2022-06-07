Ярославль, 7 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ярославская областная дума назначила выборы губернатора региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Табличка «Губернатор Ярославской области»

Решение о проведении выборов принято на внеочередном заседании думы 7 июня. Выборы губернатора Ярославской области назначены на 11 сентября 2022 года. Они пройдут в единый день голосования.

За назначение выборов губернатора проголосовало 38 депутатов Ярославской областной думы, против — 2, воздержался 1 депутат. Проводить выборы предстоит областной избирательной комиссии. После решения думы облизбирком должен будет определить этапы выборной компании, включая сроки выдвижения кандидатов и период агитации.