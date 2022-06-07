Москва, 7 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Москве в январе–мае 2022 года ввели в эксплуатацию 14 домов по программе реновации площадью 308 тыс. кв. метров, жилая — 169,1 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Больше всего домов по реновации сдано в ЮАО — четыре новостройки. В СЗАО появилось три дома, по две новостройки — на севере и западе Москвы, по одной многоэтажке — на северо-востоке, юго-востоке и в Новой Москве.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данный момент на территории Москвы строится 168 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в мае 2022 года по программе реновации в семи административных округах началось переселение более 2,8 тыс. семей.

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