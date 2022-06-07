Якутск, , 10:19 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева подписала документ об отмене необходимости ставить прививки от коронавирусной инфекции. Теперь тех жителей Якутии, которые не хотят вакцинироваться, не будут отстранять от работы, сообщило ЯСИА.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее, главный санитарный врач республики подчеркнула, что каждые полгода необходимо ревакцинироваться от инфекции, иначе иммунитет пропадает.

«В этом постановлении были поименованы категории граждан, которые должны были обязательно иметь прививки от COVID-19, а в случае их отсутствия работодатель отстранял такого сотрудника от работы. Сейчас это постановление отменено и, следовательно, эти граждане теперь могут приступить к работе и отсутствие прививок уже не влечет за собой отстранение. Сама же вакцинация как была добровольной для всех, так и остается», — отметила Маргарита Игнатьева.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Якутии отменили масочный режим. Обстановка по COVID-19 спокойная.