Астана, 7 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана подвела окончательные итоги референдума по правкам в конституцию республики, их поддержали 77,18% граждан. Об этом 7 июня сообщил председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров на заседании комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев или 68,05%. Граждане проголосовали следующим образом: «за» поправки — 77,18% или 6 163 516 человек», — сказал Абдиров.

Глава ЦИК отметил, что внесение поправок поддержано большинством голосов в каждом из 17 регионов страны. Референдум признан состоявшимся, а поправки — принятыми. Дополнительных актов для этого не требуется.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Наименее активно голосовали в Алма-Ате, где на избирательные участки пришли около 33% граждан, имеющих право голоса. Активнее всего голосовали в Кызыл-Ординской области, где явка составила почти 80%.