Выборг, Ленинградская область, , 10:12 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над мальчиками-подростками, сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

На след маньяка полицейские вышли поздней осенью 2021 года, когда в конце октября в отдел полиции с заявлением обратилась 37-летняя жительница Выборга. Женщина рассказала, что днем ранее в поселке Пушное неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, опекуном которого она является.

По данному факту следователи СУ СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«Оперативники регионального управления уголовного розыска раскрыли это преступление: установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Центрального района Петербурга, работающий логистом в транспортной компании», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник был задержан 5 июня 2022 года, в канун своего 31-летия, у дома 10 по Каменной улице в городе Выборг. Отметим, что следователи и сотрудники угрозыска уверены, что потерпевший подросток — не единственная жертва задержанного. Главк МВД просит граждан, обладающих значимой для следствия информацией, связаться с полицией по телефону: 573-66-01, +7 921 021-73-07, 573-21-77