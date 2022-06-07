Мазари-Шариф, Афганистан, 7 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Местные источники в Мазари-Шарифе, административном центре афганской провинции Балх, сообщают, что 6 июня неизвестные лица похитили Ходжа Сиддика Сиддики, главу компании «Золотая корона», занимающейся импортом и производством куриного мяса. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Мохаммад Асиф Вазири, представитель полиции Балха, подтвердил факт похищения, уточнив, что Сиддики был похищен в четвёртом районе Мазари-Шарифа.

По его словам, после того, как Сиддики отвёл свою пятилетнюю дочь в школу, его похитили в районе «Баба Ядгар». Пока никаких новостей о судьбе бизнесмена нет.

В этот же день в провинции Саманган на шоссе Кабул — Балх вооружёнными грабителями был застрелен обменщик валюты.