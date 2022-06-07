Донецк, 7 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины уничтожают гражданскую инфраструктуру Ленинского района Донецка. Об этом 7 июня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

В милиции рассказали, что накануне в результате артиллерийского удара по Ленинскому району города произошло возгорание гаражных построек автобазы, зафиксировано попадание в детскую площадку в парке Славянской Культуры.

Отмечается, что оперативные действия МЧС позволили локализовать огонь и приступить к ликвидации последствий обстрела.