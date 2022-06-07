Чита, 7 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание в Чите: говорили о ситуации, складывающейся на потребительском рынке Забайкальского края и мерах для стабилизации и сдерживания цен, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Agrodv.ru Дальний Восток. Пшеничное поле

Обсуждался вопрос самообеспеченности регионов продукцией. »Нужно понять возможный уровень самообеспечения дальневосточников продукцией, которая производится в самих регионах. Сделать предложения в разрезе по отдельным продуктам. Определить, какими инструментами будет достигнут планируемый результат. В итоге должна быть разработана программа по доведению Дальнего Востока на требуемый уровень самообеспечения», — заметил Юрий Трутнев.

Для стабилизации ситуации краевыми властями принят ряд мер. В частности, создан оперативный региональный штаб по контролю за уровнем цен, заключены соглашения с торговыми сетями о наценке на социально значимые продовольственные товары не более 15%, установлены предельные торговые надбавки по 25 социально значимым продовольственным товарам для 32 населенных пунктов. Снижено налогообложение для 1,5 тыс. объектов розничной торговли. Предоставлены субсидии производителям хлебной продукции в размере 18,7 млн рублей, из которых 7,75 млн рублей — средства федерального бюджета.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство России программу выведения Дальнего Востока на средний уровень самообеспеченности по Российской Федерации сельскохозяйственной продукцией с учетом разработки специальных механизмов государственной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отмечается рост цен на определенные товары, а также большой объем завозимой продукции в связи с отсутствием достаточного количества производственных мощностей.

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