Нижний Новгород, 7 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Начата проверка по факту хлопка газовоздушной смеси утром 7 июня в могоквартирном доме в Богородске. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Главное управление МЧС по Алтайскому краю 22.mchs.gov.ru Взрыв газа в Барнауле

По предварительным данным, в одной из квартир пятиэтажного дома после ремонта и установки газового оборудования произошел хлопок. В результате происшествия никто не погиб.

В рамках проверки планируется дать оценку соблюдения законодательства лицами, которые обслуживают газовое оборудование в доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, мужчина пострадал при взрыве газа в трёхэтажном жилом доме в Еврейской АО 5 июня. По данным регионального отделения МЧС, взорвалась газовоздушная смесь в 50-литровом баллоне, установленном в квартире на втором этаже.

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