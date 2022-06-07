Владикавказ, , 10:10 — REGNUM В Северной Осетии на тренировке в спортивной школе скончалась несовершеннолетняя воспитанница. После смерти ребенка Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело, сообщили 7 июня в пресс-службе ведомства.

Дело Pixabay.com

В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, обвиняют 53-летнего тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы № 1, председателя спортивного клуба «Звезда». Без прохождения медицинского осмотра он допустил на занятия девочку, имевшую заболевание сердца.

Ребенок посетил всего четыре тренировки, которые проходили в помещении спортивного зала в селении Михайловское Пригородного района. На последней из них 2 марта 2022 года воспитанница потеряла сознание. Её доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности в результате острого инфаркта миокарда на фоне артериальной гипертензии.