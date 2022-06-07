Богородск, Нижегородская область, , 10:20 — REGNUM Взрыв газа и пожар в жилом доме произошли в городе Богородске Нижегородской области. Сообщение об этом опубликовано 7 июня на странице регионального главка МЧС России в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные 31.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 08:30 по местному времени (совпадает с московским). Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Чернышевского.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар в 9:45. Из дома с помощью масок для спасаемых вывели восемь человек, включая двух детей. Эвакуировали ещё 32 человека, в том числе пятерых детей.

«Пострадали два человека, характер травм уточняется. Погибших нет», — уточнили в МЧС.

По информации СМИ, пожар произошёл после взрыва бытового газа.